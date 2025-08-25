< sekcia Slovensko
Z Bratislavy do Košíc vyrazí už po druhý raz Vlak pre zdravie
Počas ôsmich jázd budú môcť cestujúci v špeciálnom vozni absolvovať viaceré zdravotné vyšetrenia. Premávať bude počas vybraných dní až do 29. septembra.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Z Bratislavy do Košíc a späť vyrazí už po druhý raz Vlak pre zdravie. Počas ôsmich jázd budú môcť cestujúci v špeciálnom vozni absolvovať viaceré zdravotné vyšetrenia. Premávať bude počas vybraných dní až do 29. septembra. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matúš Jurových. Apeloval tým zároveň na každého jedného poistenca, aby venoval prevencii adekvátnu pozornosť.
„Pre širokú verejnosť sme opäť pripravili podujatie, ktoré sa nám osvedčilo aj v minulosti a prinieslo reálne výsledky. Zdravotné vyšetrenia vo vlaku pre zdravie v minulom roku absolvovalo 600 cestujúcich, pričom u mnohých z nich sa našim odborníkom podarilo zachytiť komplikácie,“ priblížil Jurových.
Členka Predstavenstva VšZP Denisa Slivková objasnila, že v špeciálnom vozni bude vždy prítomný päť- až šesťčlenný tím zdravotníckeho personálu. Cestujúci si budú môcť dať zmerať napríklad percento tuku a svalov v tele, krvný tlak, hladinu glukózy, cholesterolu či kyseliny močovej. K dispozícii budú aj merania zrakovej ostrosti a vyšetrenia zamerané na prevenciu zubného kazu, rakoviny kože či prsníka.
Informovala, že špeciálny vozeň je zaradený do vlakových súprav Expresu Tatran na trase Bratislava - Košice a späť počas vybraných dní až do konca septembra. Najbližší odchádza ráno vo štvrtok 28. augusta. „Presný harmonogram je zverejnený aj na webovej stránke poisťovne a na všetkých sociálnych sieťach. Vždy ide o ranný expres číslo 609, ktorý odchádza z Bratislavy ráno o 7.27 h a späť z Košíc sa vracia ako expres číslo 620 o 14.07 h. Dôležité je tiež povedať, že merania budú dostupné úplne pre všetkých cestujúcich s platným cestovným lístkom,“ objasnila Slivková.
Jurových spresnil, že na ďalšiu konzultáciu lekára odporučili v minulom roku 30 percentám cestujúcich s vysokým tlakom, ale aj 52 percentám s abnormálnymi hodnotami cholesterolu a kyseliny močovej. Pri kožných vyšetreniach zachytili tiež tri melanómy a dva bazaliómy. „Až 99 percent očných vyšetrení odhalilo potrebu ďalšej návštevy špecialistu a u 49 percent zmeraných cestujúcich sme zaznamenali zvýšenú hodnotu BMI, čiže ľahkú obezitu alebo obezitu,“ dodal.
„Pre širokú verejnosť sme opäť pripravili podujatie, ktoré sa nám osvedčilo aj v minulosti a prinieslo reálne výsledky. Zdravotné vyšetrenia vo vlaku pre zdravie v minulom roku absolvovalo 600 cestujúcich, pričom u mnohých z nich sa našim odborníkom podarilo zachytiť komplikácie,“ priblížil Jurových.
Členka Predstavenstva VšZP Denisa Slivková objasnila, že v špeciálnom vozni bude vždy prítomný päť- až šesťčlenný tím zdravotníckeho personálu. Cestujúci si budú môcť dať zmerať napríklad percento tuku a svalov v tele, krvný tlak, hladinu glukózy, cholesterolu či kyseliny močovej. K dispozícii budú aj merania zrakovej ostrosti a vyšetrenia zamerané na prevenciu zubného kazu, rakoviny kože či prsníka.
Informovala, že špeciálny vozeň je zaradený do vlakových súprav Expresu Tatran na trase Bratislava - Košice a späť počas vybraných dní až do konca septembra. Najbližší odchádza ráno vo štvrtok 28. augusta. „Presný harmonogram je zverejnený aj na webovej stránke poisťovne a na všetkých sociálnych sieťach. Vždy ide o ranný expres číslo 609, ktorý odchádza z Bratislavy ráno o 7.27 h a späť z Košíc sa vracia ako expres číslo 620 o 14.07 h. Dôležité je tiež povedať, že merania budú dostupné úplne pre všetkých cestujúcich s platným cestovným lístkom,“ objasnila Slivková.
Jurových spresnil, že na ďalšiu konzultáciu lekára odporučili v minulom roku 30 percentám cestujúcich s vysokým tlakom, ale aj 52 percentám s abnormálnymi hodnotami cholesterolu a kyseliny močovej. Pri kožných vyšetreniach zachytili tiež tri melanómy a dva bazaliómy. „Až 99 percent očných vyšetrení odhalilo potrebu ďalšej návštevy špecialistu a u 49 percent zmeraných cestujúcich sme zaznamenali zvýšenú hodnotu BMI, čiže ľahkú obezitu alebo obezitu,“ dodal.