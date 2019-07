Z. Čaputová chce, aby slovenská diplomacia bola naďalej rešpektovaná

Čaputová zopakovala, že v domácej i zahraničnej politike sa chce venovať otázkam životného prostredia, spravodlivosti, právneho štátu a ľudských práv, ale aj ochrane sociálne zraniteľných skupín.

Bratislava 3. júla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v stredu v Prezidentskom paláci veľvyslancov. Na spoločnom stretnutí ocenila prácu, ktorú pre krajinu robia. Zdôraznila, že chce, aby slovenská diplomacia bola aj naďalej kvalitná a rešpektovaná. "Chcem, aby Slovensko bolo vnímané ako sebavedomá a hodnotovo jednoznačne ukotvená krajina," povedala. Pripomenula aj členstvo v Európskej únii (EÚ) a v NATO.



"Nebudem mlčať, ak sa budú znevažovať naše hodnoty, ak budeme zo Slovenska vysielať zmätočné signály, alebo konať proti našim záujmom ako člen EÚ a NATO," uviedla prezidentka s tým, že to isté očakáva aj od diplomatov.



Čaputová zopakovala, že v domácej i zahraničnej politike sa chce venovať otázkam životného prostredia, spravodlivosti, právneho štátu a ľudských práv, ale aj ochrane sociálne zraniteľných skupín. Jej ambíciou je tieto témy prepojiť doma aj v zahraničí. Podľa prezidentkiných slov jej veľmi záleží na dobrých vzťahoch so susedmi Slovenska. "Je veľmi jednoduché mať zlé vzťahy s tými, s ktorými nesúhlasíme. Do tých dobrých treba investovať oveľa viac," komentovala.



V príhovore podporila aj spoluprácu v rámci krajín V4. Je presvedčená, že pôvodná úloha V4 prispieť k zjednotenej Európe, je v súčasnosti opodstatnená rovnako ako kedykoľvek predtým. Táto spolupráca by však nikdy nemala ísť na úkor slobody, vrátane slobody médií či akademických slobôd, ale aj demokracie a právneho štátu.



Prezidentku tiež mrzia vzťahy s Ruskom. Uviedla, že nevidí záujem zo strany tejto krajiny viesť so Slovenskom otvorený dialóg. Čaputová zároveň vyzvala veľvyslancov, aby s jej tímom a zároveň medzi sebou komunikovali.