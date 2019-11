Z. Čaputová ocenila prácu Nadácii pre deti Slovenska

Bratislava 14. novembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila predstaviteľom Nadácie pre deti Slovenska podporu. Ocenila ich prácu, zároveň sa aj finančne zapojila do štvrtkovej zbierky Hodina deťom.



Čaputová povedala, že Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najrenomovanejších a najstarších neziskových organizácii na Slovensku a finančná zbierka Hodina deťom je veľmi známa, má vysoký kredit a je dôveryhodná. "Dôveryhodnosť je spojená s vysokou mierou transparentnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov," povedala hlava štátu.



"Som rada, že sa venujete jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, a to sú deti," povedala prezidentka. Poďakovala sa nielen predstaviteľom nadácie, ale aj všetkým ľuďom, ktorí priamo s deťmi pracujú. Vyzdvihla aj prácu dobrovoľníkov. "Pretože práve dobrovoľnícka časť v občianskej spoločnosti je absolútne nenahraditeľná," dodala.



Prezidentka vo svojom prejave pripomenula aj stredajšiu (13. 11.) tragickú dopravnú nehodu pri Nitre, pri ktorej zahynulo 12 ľudí, medzi nimi aj maloletí. Poukázala aj na stredajšie nešťastie v Revúcej, kde pri záchrane zvierat z útulku strhol tri ženy silný prúd rieky Muráň a všetky tri pri tom zahynuli.



Záujemcovia mohli počas štvrtka prispieť do zbierky Hodina deťom a podporiť tak projekty pre deti a mladých. Do ulíc 324 miest a obcí Slovenska vyšlo vyše 3000 dobrovoľníkov so žltými pokladničkami.



Hodina deťom je celoročná verejná zbierka a najstarší program Nadácie pre deti Slovenska, ktorý od roku 1999 podporuje projekty pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. Prostredníctvom zbierky sa v priebehu 21 rokov podarilo podporiť 1753 projektov.