Z. Čaputová: Odkaz novembra pre mňa je, že slušnosť nie je slabosť

Praha 16. novembra (TASR) - "Slušnosť nie je slabosť" je pre slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú tento rok odkazom 17. novembra. Povedala to po tom, ako v stredu položila kvety a zapálila sviečku pri pamätníku Nežnej revolúcie na ulici Národní (bývalá Národní třída) v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Slušnosť, na Slovensku nežnosť, alebo zamatovosť, ktorá je s revolúciou spojená, znamenala napokon zmenu režimu a otvorenie slobody," poznamenala prezidentka.



Slušnosť je podľa Čaputovej možno tichšia, nenápadnejšia, ale vo výsledku znamená, že je schopná zmeniť režim. "Toto je dôležitý odkaz, ktorý teraz vnímam ešte intenzívnejšie ako v minulosti," dodala Čaputová.



"Je to tichá sila, ale je to sila, ktorá je prítomná a verím, že sa uplatní vždy na dôležitých hodnotových križovatkách v našich aktuálnych udalostiach v Čechách aj na Slovensku," doplnila.



Z novodobej histórie sa podľa prezidentky javí, že sa uplatnila vždy a ľudia si podľa jej slov vedeli vybrať dobre – či už prejaviť názor, alebo vyžiadať si zmenu.



Zuzana Čaputová v stredu navštívila Prahu, aby si aj v hlavnom meste Českej republiky pripomenula Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý Slovensko a Česká republika oslávia 17. novembra. Program zhodnotila ako veľmi intenzívny a obohacujúci.



Predpoludním sa stretla s českým prezidentom Milošom Zemanom na Pražskom hrade, popoludní diskutovala so študentmi Fakulty sociálnych štúdií Univerzity Karlovej o nenávistných prejavoch. Navštívila aj Knižnicu Václava Havla a večer sa chystá na divadelné predstavenie "Vina?" v Dejvickom divadle. Po jeho skončení bude diskutovať s divadelníkmi.