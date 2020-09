Z. Čaputová: Slovensko stojí pri Českej republike

Bratislava 1. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporila v utorok Českú republiku po vyhrážkach Číny v súvislosti s návštevou predsedu hornej komory českého parlamentu Miloša Vystrčila na Taiwane.



"Slovensko stojí pri Českej republike. Vzťahy medzi EÚ a Čínou sú založené na dialógu a vzájomnom rešpekte. Hrozby namierené proti jednému z členov EÚ a jeho predstaviteľom sú v rozpore so samotnou podstatou nášho partnerstva a ako také sú neprijateľné," uviedla Čaputová na Twitteri.



Predseda českého Senátu Vystrčil rozhneval Peking návštevou Taiwanu, ktorý Čína považuje za svoju súčasť a nástojí na tom, aby tento postoj akceptovali aj ostatné štáty.



Čínsky minister zahraničných vecí Wang I cez víkend vyhlásil, že Vystrčil "zaplatí vysokú cenu" za to, že návštevou Taiwanu porušil zásadu jednej Číny.



Hoci česká vláda Vystrčilovu cestu na Taiwan, s ktorým nemá ČR nadviazané diplomatické vzťahy, nepodporila, české ministerstvo zahraničných vecí si v reakcii predvolalo v pondelok čínskeho veľvyslanca v Prahe.



Miloš Vystrčil pricestoval na Taiwan s približne 90-člennou delegáciou politikov, podnikateľov, novinárov i zástupcov vedeckých a kultúrnych inštitúcií v nedeľu a zostane tam do piatka.