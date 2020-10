Čaputová telefonovala s prezidentkou Švajčiarska, stretnutie odložili

Bratislava 16. októbra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová telefonovala s prezidentkou Švajčiarska Simonettou Sommarugovou. Budúci týždeň sa mali osobne stretnúť na štátnej návšteve vo Švajčiarsku, avšak slovenská hlava štátu cestu zrušila. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Aktuálna situácia to nedovoľuje, návšteva by zároveň predstavovala zbytočné ohrozenie oboch delegácií. Súčasťou tej našej mali byť aj predstavitelia viacerých firiem, vedci a vedkyne," povedala Čaputová. Ako dodala, prezidentka jej rozhodnutie chápe. "Dohodli sme sa, že stretnutie odložíme na vhodnejší čas," uviedla Čaputová.



Rozhovor podľa slovenskej hlavy štátu pokračoval v duchu zvládania aktuálnej pandémie. "Vyjadrila som svoje obavy z vývoja pandémie a z možností nášho zdravotníctva. Pýtala sa som preto, či by nám vedelo Švajčiarsko pomôcť po stránke medicínskeho materiálu a zdravotníckeho personálu v prípade, že to budeme naozaj potrebovať," uviedla Čaputová s tým, že prezidentka jej prisľúbila, že sa na nich môžeme obrátiť.