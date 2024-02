VIDEO:Čaputová udelila americkej speváčke Baezovej štátne vyznamenanie

Americká folková speváčka a skladateľka Joan Baezová 19. júla 2008 na hudobnom festivale Bažant Pohoda v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Profil speváčky Joan Baezovej

Joan Baezová sa narodila 9. januára 1941 v New Yorku. Jej otcom bol fyzik Albert Vinicio Baez Valderrama (1912 - 2007). S folkovou hudbou sa stretla koncom 50. rokov 20. storočia, v čase, keď mala za sebou strednú školu a nedokončené štúdium na umeleckej fakulte Bostonskej univerzity.



Po desiatkach vystúpení v malých kluboch v Bostone a Chicagu sa v roku 1959 postavila na pódium folkového festivalu v Newporte. Vystúpenie jej prinieslo úspech a o rok neskôr vydala prvý album s názvom Joan Baez, ktorý sa stal najúspešnejšou nahrávkou vtedajšej americkej folkovej hudby.



V roku 1961 sa zoznámila s Bobom Dylanom, ktorého uviedla na folkovú scénu, spolupracovala s ním a ich pracovný vzťah neskôr prerástol do partnerského. Po Dylanovi bol jej partnerom do roku 1973 novinár a aktivista David Harris, s ktorým mala syna Gabriela. Na začiatku 80. rokov mala vzťah so zakladateľom firmy Apple Stevom Jobsom.



Baezová sa aktívne vyjadrovala aj k politickým či celospoločenským témam, bojovala proti rasovej segregácii, protestovala proti vojne vo Vietname, za čo sa dostala na niekoľko dní do väzenia.



Nebol jej ľahostajný osud ani českých a slovenských umelcov či disidentov, či už to bola prenasledovaná kapela Plastic People of the Universe, alebo signatári Charty ´77 a medzi nimi aj Václav Havel.



Známym sa stalo jej gesto, ktorým upozornila na porušovanie ľudských práv v komunistickom Československu. Jej koncert 10. júna 1989 v Bratislave bol sprievodným podujatím Bratislavskej lýry a vysielal sa v televízii naživo. Speváčke sa podarilo dostať do svojho tímu Václava Havla. Priamo z pódia Havlovi a všetkým jeho priateľom a chartistom adresovala pozdrav. A napokon pozvala k mikrofónu zakázaného speváka Ivana Hoffmana. Pieseň dokončil, aj keď mu vypli mikrofón.







S Václavom Havlom sa stretla aj v roku 2008, keď účinkovala na trenčianskom hudobnom festivale Pohoda. V roku 2009 na Havlove pozvanie vystúpila v Prahe počas 20. výročia Nežnej revolúcie. Do Bratislavy sa vrátila aj v rokoch 2014 a 2018.



Joan Baezová nahrala celkovo viac ako 20 štúdiových albumov. V roku 2015 ju ocenila medzinárodná organizácia Amnesty International Cenou Veľvyslanec svedomia. Je držiteľkou Ceny Grammy za celoživotné dielo (2007) a v roku 2017 ju uviedli do Rokenrolovej siene slávy (Rock and Roll Hall of Fame).



San Francisco 3. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila americkej speváčke a aktivistke Joan Baezovej štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd. Urobila tak v piatok v sídle honorárnej konzulky Slovenska neďaleko San Francisca v rámci svojej pracovnej návštevy Spojených štátov amerických.Speváčka je podľa Čaputovej živým dôkazom toho, že umením a angažovaným postojom sa dá ovplyvniť veľmi veľa vecí.podotkla slovenská hlava štátu.Pre Baezovú znamená vyznamenanie pripomenutie si vecí, ktoré dosiahla. Jedným z takýchto vecí je pre ňu Nežná revolúcia. Za pokračujúcu úlohu pokladá udržanie si odvážneho a nesebeckého ducha v dnešnom svete. Je to podľa Baezovej celoživotný projekt.Speváčka a aktivistka sa aktívne vyjadrovala k politickým či celospoločenským témam, bojovala proti rasovej segregácii, protestovala proti vojne vo Vietname. Nebol jej ľahostajný osud českých a slovenských umelcov či disidentov, či už to bola prenasledovaná kapela Plastic People of the Universe, alebo signatári Charty 77 a medzi nimi aj bývalý československý a český prezident Václav Havel. Známym sa stalo Bazeovej gesto na koncerte v Bratislave v roku 1989, ktorým upozornila na porušovanie ľudských práv v komunistickom Československu.V roku 2008 účinkovala na trenčianskom hudobnom festivale Pohoda. Na Havlovo pozvanie v roku 2009 vystúpila v Prahe počas 20. výročia Nežnej revolúcie. Do Bratislavy sa vrátila aj v rokoch 2014 a 2018. Spoločne so spevákom Jurajom Benetinom naspievali slovenskú hymnu. Podporila protesty po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.