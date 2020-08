Z. Čaputová vyzvala ľudí, aby pomohli v zbierke Deň narcisov

Bratislava 7. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala ľudí, aby sa zapojili do zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov určenej na pomoc pacientom s onkologickým ochorením. Informovala o tom na sociálnej sieti.



Približuje, že prostredníctvom zbierky poskytuje Liga proti rakovine týmto pacientom a ich rodinám dôležitú pomoc. "Podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, občianske združenia, ale aj výskum v oblasti liečby onkologických ochorení," uviedla Čaputová.



Hlava štátu poukázala na to, že pre pandémiu nového koronavírusu sa tohtoročná zbierka nemohla konať v uliciach slovenských miest. Netradične sa tento rok začala 31. júla a trvať bude až do 14. augusta online formou.