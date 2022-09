Prezidentka Z. Čaputová vzdala úctu zosnulej kráľovnej Alžbete II.

Bratislava/Londýn 18. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vzdala úctu zosnulej britskej kráľovnej Alžbete II. pri katafalku v historickej Westminsterskej sále v Londýne. Pre TASR to potvrdil hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Do Londýna prezidentka pricestovala v nedeľu popoludní.



Slovenská hlava štátu sa v nedeľu večer spolu s ďalšími pozvanými svetovými lídrami zúčastní na recepcii podávanej novým britským kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci.



Čaputová bude v pondelok (19. 9.) zastupovať Slovensko na štátnom pohrebe britskej kráľovnej.



Obrad sa bude konať o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Ľudia v Spojenom kráľovstve dostanú deň voľna. Kráľovnú následne uložia na posledné miesto odpočinku v Kaplnke sv. Juraja na hrade Windsor.



Na pozvanie britskej strany sa Čaputová zúčastní na pohrebe aj so svojím partnerom Jurajom Rizmanom. Na pohrebe sa očakáva množstvo hláv štátov a vlád z celého sveta vrátane niekoľkých európskych kráľovien a kráľov.



Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov. Jej syn Charles sa stal automaticky novým kráľom, Karolom III.