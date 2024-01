Z. Dolinková avizuje zapojenie samospráv do reformy záchraniek

Bratislava 16. januára (TASR) - V rámci optimalizácie siete staníc záchrannej zdravotnej služby sa bude klásť dôraz na zapojenie samospráv do rokovaní. Uviedla to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po pondelňajšom (15. 1.) stretnutí so zástupcami poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby a miest, obcí aj vyšších územných celkov.



"Rokovanie bolo príležitosťou pre všetky zainteresované strany, aby prispeli svojimi návrhmi a skúsenosťami k adekvátnemu formovaniu novej siete. V rámci reformy bude veľký dôraz kladený aj na zapojenie samospráv do rokovaní a vypracovanie novej metodiky pre analýzu potrieb v oblasti zdravotnej starostlivosti," uviedla na sociálnej sieti.



Reforma siete záchraniek má zaručiť dostupnosť záchranných služieb do 15 minút pre 90 percent obyvateľstva. Jej cieľom je zavedenie novej siete akútnej zdravotnej starostlivosti, ktorá zabezpečí spravodlivé geografické rozloženie staníc záchrannej zdravotnej služby. Nová sieť záchraniek má byť geograficky aj procedurálne napojená na optimalizovanú sieť nemocníc.