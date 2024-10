Z. Dolinková deklaruje, že sa pravidelne stretávala so zdravotníkmi

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) deklaruje, že sa pravidelne stretávala so zástupcami zdravotníckych organizácií na Slovensku vrátane odborárov. Uviedla to na sociálnej sieti v reakcii na šírenie informácií, že sa vo funkcii ani raz nestretla so zdravotníkmi.



"Vo verejnom priestore sa šíria informácie o tom, že som sa od nástupu do funkcie ministerky zdravotníctva ani raz nestretla so zástupcami zdravotníckych organizácií na Slovensku. Pravda je však diametrálne odlišná a musím uviesť, že som viedla až 15 takýchto rokovaní, stretnutí a dialógov so zástupcami, ktorých včera prijal aj prezident SR Peter Pellegrini," napísala odchádzajúca ministerka.



V stredu vyzvala koaličná SNS Dolinkovú, aby sa bezodkladne stretla s Lekárskym odborovým združením na čele s jeho predsedom Petrom Visolajským, ako aj so zástupcami iných odborových organizácií. "Je nepredstaviteľné, ako za celý kalendárny rok nemala Zuzana Dolinková žiadne stretnutie s týmito predstaviteľmi, ktorých včera musel prijať prezident SR," uviedla SNS v stanovisku.



Dolinková doručila Pellegrinimu svoju demisiu v utorok (8. 10.). Hlava štátu ju ešte neprijala. Avizovala, že tak urobí v momente, keď od predsedu vlády dostane návrh na jej nástupcu. Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v stredu oznámil, že premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) navrhol na pozíciu ministra zdravotníctva Kamila Šaška, ktorý pôsobí ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva.