Z. Dolinková: Legislatívu súvisiacu s ePN bude potrebné novelizovať

Bratislava 16. januára (TASR) - Legislatívu súvisiacu s vystavovaním elektronickej práceneschopnosti (ePN) bude potrebné novelizovať. Avizovala to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po utorkovom stretnutí so zástupcami Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP). Ten súčasný zákon kritizuje. Ako pre TASR uviedla prezidentka ZAP Jaroslava Orosová, cieľom má byť upraviť ho tak, aby v systéme vystavovania ePN poznali svoju cestu pacient aj lekár.



"Riešili sme problematiku ukončenia PN - či to má byť v kompetencii špecialistov, alebo všeobecných lekárov. Táto otázka je kľúčová pre efektívne fungovanie systému ePN. (...) Zhodli sme sa na tom, že dôležitým krokom bude novelizácia súvisiacej legislatívy," informovala ministerka na sociálnej sieti. Dodala, že do 1. júna bude rezort intenzívne rokovať so všetkými stavovskými organizáciami v snahe o dosiahnutie konsenzu a zlepšenie situácie v ambulantnej sfére.



Na stretnutí so zástupcami zväzu takisto otvorili diskusiu o rozpočte pre špecialistov. Hovorili aj o novom katalógu výkonov, ktorý by mal reflektovať aktuálne potreby a zmeny v zdravotníctve. "Naším cieľom je, aby bol tento katalóg relevantný a prispieval k lepšej kvalite zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov Slovenskej republiky," ozrejmila Dolinková.



ZAP potvrdil, že predmetom stretnutia bolo otvorenie diskusie ku všetkým pálčivým témam, ktoré sa priamo dotýkajú fungovania ambulantného sektora. "Spoločne sme identifikovali viacero priorít, medzi ktoré nepochybne patrí nový katalóg výkonov a jeho zavedenie do praxe a aj v poslednom období medializovaná povinnosť vystavovania e-PN špecialistami. (...) Ku konkrétnym zmenám sa však nateraz vyjadrovať nebudeme, keďže je potrebné, aby boli výsledkom konsenzu všetkých zúčastnených strán," uviedla pre TASR Orosová.



Lekári špecialisti sú od januára povinní vystavovať potvrdenie o práceneschopnosti v elektronickej podobe. Zmeny kritizuje ZAP aj Asociácia súkromných lekárov SR, pričom apelujú na urýchlené vyriešenie situácie.