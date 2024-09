Z. Dolinková: Návrh na moje odvolávanie je len divadlom

Bratislava 4. septembra (TASR) - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) považuje avizované podanie návrhu na jej odvolanie za divadlo, ktoré nič nerieši. Uviedla to v reakcii na stredajšie vyjadrenie poslanca Národnej rady (NR) SR za opozičné PS Oskara Dvořáka, ktorý avizoval, že hnutie chce iniciovať odvolávanie šéfky rezortu v parlamente.



"Ani ma neprekvapuje, že človek, ktorý v minulosti fatálne zlyhal na ministerstve zdravotníctva, dnes len politikárči a neprináša nič reálne pre ľudí na Slovensku. Už raz tu bolo trápne divadlo s odvolávaním. V lete pán poslanec Dvořák šíril paniku okolo kardiológie v Trenčíne a strašil pacientov. Svojimi smiešnymi krokmi len potvrdzuje, že potrebuje zakryť svoju vlastnú neschopnosť a zlyhanie pri optimalizácii siete nemocníc, za ktorú bol počas minulej vlády zodpovedný on sám," poznamenala ministerka.



Svoje prípadné odvolávanie považuje za ďalší zo "zúfalých pokusov" Dvořáka, ako na seba upozorniť. "Na rozdiel od pána poslanca dennodenne riešim problémy a napravujem to, čo nám tu takýto amatéri zanechali," dodala.



Dvořák v stredu avizoval, že PS chce v parlamente odvolávanie ministerky zdravotníctva. Namietal jej viaceré kroky. Kritizoval ju aj za súčasnú situáciu v trenčianskej nemocnici. Hnutie začína zbierať podpisy poslancov potrebné na zvolanie schôdze k odvolávaniu, má sľúbenú podporu opozície. Návrh na odvolanie plánuje podať na budúci týždeň. Opozičné KDH už deklarovalo, že sa k nemu pridáva.