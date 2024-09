Z. Dolinková odmieta, že by ustupovala dezinformáciám

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) odmieta, že by ustupovala dezinformáciám. Vyhlásila to počas štvrtkovej hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR. Reagovala tak na otázku poslanca Ondreja Dostála (SaS), či je rezort pripravený vyvracať dezinformácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 zo strany verejných činiteľov.



"Dovolím si zásadne nesúhlasiť s tvrdením, že ustupujeme dezinformáciám a medicíne založenej na dôkazoch. Svedčí o tom aj fakt, že ministerstvo zdravotníctva prijalo opatrenia na rozšírenie očkovacej siete proti COVID-19 už túto sezónu, a to nie len v štátnych nemocniciach, ale aj u súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," povedala.



Vyjadrila sa aj k tvrdeniam splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ten v júni povedal, že závery vyšetrovania manažovania pandémie, ktoré chce predstaviť na jeseň, ukázali, že pandémia na Slovensku z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov nebola. Ministerka reagovala, že si v tomto počká na jeho finálnu správu. "Čiastkové informácie, ktoré unikajú, nebudem komentovať," poznamenala.



Zároveň sa ohradila voči viacerým tvrdeniam opozičných predstaviteľom, ktoré označila za klamlivé. Namietala vyhlásenia o meškaní míľnikov z plánu obnovy. Poukázala na to, že ministerstvo zdravotníctva ich plní spomedzi ostatných rezortov ako jedno z najlepších. Nepravdivé sú podľa nej aj vyjadrenia opozície k materiálu o ozdravných opatreniach. Pripomenula, že materiál rezort pripravil už na tohtotýždňové rokovanie vládneho kabinetu, no pre jeho rozsiahlosť sa predloží až na osobitné zasadnutie.



Ustupovanie dezinformáciám a spochybňovanie medicíny založenej na dôkazoch je jedným z argumentov opozičných poslancov, pre ktoré chcú odvolávať šéfku rezortu zdravotníctva z funkcie. Namietali, že sa nevymedzila voči viacerým krokom aj výrokom Kotlára. "Umožnila mu, aby SR ako jedinú krajinu na svete dištancoval od medzinárodných zdravotníckych predpisov, čím spôsobil našej krajine hanbu," uviedli v odôvodnení návrhu na odvolanie Dolinkovej.