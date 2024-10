Z. Dolinková podala prezidentovi svoju demisiu, on ju zatiaľ neprijal

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v utorok doručila prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu svoju demisiu. Potvrdila to po spoločnom utorkovom stretnutí s tým, že hlava štátu ju ešte neprijala.



"Ja som ešte stále ministerkou zdravotníctva. Demisiu som síce doručila, ale ešte nebola prijatá," poznamenala. Potvrdila, že vo funkcii by mala skončiť až po tom, ako bude dohoda na jej nástupcovi.



To, kto ju na poste nahradí, je podľa Dolinkovej slov na predsedovi Hlasu-SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi a jeho dohode s premiérom a prezidentom. Verí, že nový minister bude mať potrebnú podporu, najmä od šéfa rezortu financií. Avizovala, že o ďalších krokoch a jej prípadnom pôsobení v Národnej rade SR ako poslankyňa bude informovať po prijatí demisie.



Prezident požiadal Dolinkovú, aby zatiaľ vykonávala svoju funkciu naplno



Prezident Peter Pellegrini požiadal ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), aby až do prijatia jej demisie naplno vykonávala svoju funkciu. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR po utorkovom stretnutí Pellegriniho s Dolinkovou. Hlava štátu zopakovala, že ministerkinu demisiu prijme v momente, keď od predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) dostane návrh na jej nástupcu.



Dolinková sa má podľa prezidenta teraz sústrediť predovšetkým na zmiernenie vplyvov konsolidácie v rezorte zdravotníctva a upokojenie situácie. "Pokiaľ existujú možnosti napríklad pri príprave štátneho rozpočtu, ako minimalizovať dosahy konsolidácie na úroveň zdravotnej starostlivosti pre slovenského pacienta vrátane možnosti vyjsť v ústrety niektorým oprávneným mzdovým požiadavkám zdravotníkov, je povinnosťou ministerstva i vlády tieto možnosti využiť," povedal Pellegrini.



Ministerka zdravotníctva minulý týždeň oznámila, že končí vo funkcii. Avizovala, že prezidentovi plánuje podať demisiu v krátkom čase. Rozhodnutie odôvodnila tým, že necíti podporu na presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente.