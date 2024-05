Z. Dolinková: Premiér bol zverený do rúk špičkového personálu

Bratislava 15. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) bol zverený do rúk špičkového personálu, ktorý sa stará o jeho zdravotný stav. Na tlačovom brífingu to vyhlásila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa doteraz na záchrane predsedu vlády podieľali.



"Zdravotný stav pána premiéra je stále kritický, stále je na operačnej sále a verím, že všetko dobre dopadne. Držím palce a želám veľa síl nielen jemu, ale aj zdravotnému personálu, ktorý v týchto chvíľach naozaj bojuje o jeho život," uviedla ministerka. Dodala, že so záchrannými zložkami bola v kontakte od prvého momentu nešťastia.



Ministerka zopakovala, že útok na premiéra odsudzuje. "Dovoľte mi odsúdiť tento ohavný čin, ktorý je výsledkom a prejavom absolútnej ľudskej zloby a nenávisti a predovšetkým ho odsudzujem aj ako absolútny útok na demokraciu Slovenskej republiky," povedala.