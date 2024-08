Z. Dolinková: Pri cestách do zahraničia myslite na potrebné poistenie

Bratislava 4. augusta (TASR) - Všetci, ktorí cestujú do zahraničia, by mali myslieť a zaistiť si náležité poistenie pre prípad zdravotných komplikácií a úrazov. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike na to apelovala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková (Hlas-SD).



Hovorila to v súvislosti s repatriačnými letmi, ktorými boli v predchádzajúcich dňoch prevezení na Slovensko dvaja pacienti z USA a jeden pacient z Číny. "Neboli poistení pre prípady, ktoré sa im stali," potvrdila ministerka po vysielaní diskusie pre médiá. "Náklady na repatriáciu bude musieť zniesť štát," dodala.



K zdravotnému stavu a podrobnostiam prevezených pacientov sa vyjadrovať nechcela.