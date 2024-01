Z. Dolinková: Práce na novej nemocnici v Martine chceme spustiť na jar

Martin 11. januára (TASR) - Výkopové práce na novej nemocnici v Martine plánujú spustiť na jar tohto roka. Oznámila to vo štvrtok v Martine ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Do konca mesiaca by podľa šéfky rezortu zdravotníctva mali byť známe prvé výsledky verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.



"Aktuálne čakáme na vyhodnotenie súťaže na zhotoviteľa, koncom januára by sme mohli poznať prvé výsledky. Do 15. februára je potrebné vyrovnať pozemky, treba ich previesť do vlastníctva nemocnice. Zároveň sme dostali prísľub, že najneskôr v marci začnú kopať a nemocnica sa začne stavať," uviedla Dolinková.



Hrubá stavba nemocnice bude financovaná z peňazí z plánu obnovy. Je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Šéfka rezortu zdravotníctva poznamenala, že momentálne síce plníme míľniky z plánu obnovy, no bolo nutné procesy zrýchliť. Odôvodnila tým aj tohtotýždňovú výmenu na poste riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin (UNM). Doterajšieho riaditeľa Ivana Kocana od stredy (10. 1.) vymenil dočasne poverený Peter Durný. Ten pôsobil od roku 2004 na neurochirurgickej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.



Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok.