Z festivalu Objavte Poloniny zaujali najviac pralesy a viachlasný spev

Ulič 19. augusta (TASR) - Najatraktívnejšími spomedzi desiatok zážitkov, ktoré od piatka do nedele (21.8.) ponúka festival Objavte Poloniny, je návšteva pralesov, pozorovanie nočnej oblohy a kurz viachlasného spevu. Uviedla to pre TASR za organizátorov Eva Kocanová. Na základe predpredaja predpokladá, že návštevnosť festivalu bude v jeho treťom ročníku oproti vlaňajšku komornejšia.



"Účasť na festivale predpokladáme na podobnej úrovni ako prvý rok, vlani to bolo oveľa masovejšie, než sme predpokladali. Prvý ročník bol veľkosťou ´akurátny´," povedala Kocanová. Podľa nej nižší záujem o zážitkový festival v odľahlom poloninskom regióne zodpovedá tohtoročnému trendu Slovákov netráviť dovolenku v domácom prostredí. I Poloniny navštívilo podľa jej slov počas leta menej turistov ako vlani.



Zážitky navštíviť prales Rožok a prales Havešová sa vypredali "hneď", nočné pozorovania sú k piatku takmer úplne vypredané. Kapacitu kurzu viachlasného spevu museli organizátori zvýšiť. "To bolo prekvapivé, veľmi veľa ľudí zareagovalo veľmi dobre," podotkla Kocanová s tým, že pôvodne plánovaný počet desiatich účastníkov museli na tento kurz zdvojnásobiť. Veľkému záujmu v predpredaji sa podľa jej slov tešil aj detský folklórny workshop, ktorý sa v sobotu (20.8.) uskutoční v domčeku "deduška Večerníčka" v Novej Sedlici.



Najviac zážitkov čaká na návštevníkov netradičného festivalu v sobotu, v piatok sa cyklisti vydali na "cyklotúlanie" okolo vodnej nádrže Starina, v Topoli absolvujú záujemcovia úvod do písania ikon, v nočných hodinách sa budú v Runine pozorovať hviezdy. V sobotňajšej ponuke je exkurzia na konopnej farme, workshopy s drevom, plátnom či plsťou, výroba tradičných pirohov či mastí z liečivých rastlín. "Tohtoročné prekvapenie zavedie návštevníkov na parket na pravej rusínskej svadbe. Zažijú svadobný obrad, čepčenie a pravú dedinskú svadobnú veselicu," doplnili organizátori. Zoznam ponúkaných zážitkov, rovnako ako mapa, kde ich návštevníci môžu do nedele zažiť, sú dostupné na webe objavtepoloniny.sk.



Letné víkendové podujatie organizuje občianske združenie Take naše, založené na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na východnom Slovensku. "Jeho unikátnosť spočíva vo vytvorení ´intímneho´ spojenia medzi návštevníkmi a miestnymi obyvateľmi. Nejde len o remeselné workshopy, účastníci majú dostatočný priestor porozprávať sa a zdieľať navzájom svoje životné radosti a skúsenosti. Obohacujú sa navzájom, a to je to najkrajšie," skonštatovala Kocanová.