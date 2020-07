Z. Flaková: Najvyšší súd SR stále nemá svoje sídlo, je len v nájme

Bratislava 2. júla (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR stále nemá svoje sídlo, nachádza sa v budove Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, kde je v nájme. V budove ostali prázdne kancelárie, ktoré však sudcovia nemôžu využívať, lebo ich NS SR nemá v správe. Uviedla to vo štvrtok pre médiá vedúca Kancelárie NS SR Zuzana Flaková. Predseda NS SR Ján Šikuta poznamenal, že MS SR chce pomôcť pri riešení terajšieho nevyhovujúceho stavu.



"Problém sídla NS SR trvá veľmi dlho, ani jedna z doterajších vlád to dôsledne nedoriešila. Aktuálne sme v stave bezdomovcov, keďže NS SR nemá vlastnú budovu a stále je v nájme budovy, ktorá je v správe MS SR. Nedarí sa, aby sa zrealizoval prechod správy budovy do rúk NS SR," zdôraznila Flaková.



Sudcovia podľa jej slov pracujú v sťažených podmienkach. NS SR nemôže využívať kancelárie potom, ako MS SR vyprázdnilo priestory, keďže ich nemá v správe. Okrem toho ich treba vymaľovať, celkovo je budova zastaraná, praská tam potrubie, roky sa do nej neinvestovalo. Problémom tiež je, že NS SR je oddelený od MS SR vlastným rozpočtom. "Bolo by efektívnejšie možno dnes uvažovať nad zbúraním budovy, ako ju zrekonštruovať. Je neštandardné, aby NS SR nemal vlastnú budovu, to odráža aj postavenie justície v spoločnosti, na akom mieste v štáte je," dodala.



"MS SR chce previesť správu budovy, ale do toho bude musieť vstúpiť aj ministerstvo financií aj ÚVO. MS SR je nápomocné pri riešení aktuálneho stavu," povedal novinárom Šikuta.