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Z Francúzska sa po troch týždňoch vrátil tím slovenských hasičov

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Na snímke vyslaní hasiči 20-členného modulu pozemného hasenia GFFF-V. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Súčasťou misie bola aj výmena skúseností s francúzskymi hasičmi, od používania hasičskej techniky až po taktické postupy pri zdolávaní požiarov v prírodnom prostredí.

Autor TASR
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Bratislava 19. augusta (TASR) - Po takmer troch týždňoch sa zo zahraničnej misie vrátil na Slovensko modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí s využitím vozidiel GFFF-V. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Slovenský tím hasičov pôsobil vo Francúzsku od 30. júla do 18. augusta.

„Modul bol v rámci Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany prednasadený vo Francúzsku v období od 30. júla do 18. augusta, teda v čase, keď je riziko vzniku prírodných požiarov mimoriadne vysoké. Slovenský tím pôsobil v departemente Gironde v okolí Bordeaux,“ informoval HaZZ. Tím 20 slovenských hasičov mal k dispozícii 19 kusov techniky.

Počas misie zasahovali slovenskí hasiči v náročnom pieskovom teréne, kde dohášali aktívne požiare a vyhľadávali skryté ložiská, ktoré mohli ohroziť požiarom ešte nezasiahnuté časti územia. Počas pôsobenia slovenského modulu zasiahol juhozápad Francúzska jeden z najrozsiahlejších požiarov v tomto období. Oheň zasiahol približne 42.000 hektárov územia.

Súčasťou misie bola aj výmena skúseností s francúzskymi hasičmi, od používania hasičskej techniky až po taktické postupy pri zdolávaní požiarov v prírodnom prostredí. HaZZ poukázal na to, že región, v ktorom pôsobili slovenskí hasiči, má s rozsiahlymi lesnými požiarmi aj tragickú historickú skúsenosť. V auguste 1949 postihol oblasť Landes neďaleko Bordeaux ničivý požiar, ktorý sa dodnes považuje za jednu z najväčších lesných tragédií vo Francúzsku. Zasiahol približne 52.000 hektárov územia.
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