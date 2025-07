Z. Jaurová: Cyrilo-metodské oslavy ukázali len kultúrne prázdno

Bratislava 6. júla (TASR) - Sobotné (5. 7.) oslavy príchodu svätých Cyrila a Metoda v réžii ministerstva obrany na hrade Devín ukázali opäť len obrovské hodnotové a kultúrne prázdno, ktoré „zíva“ za premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a jeho suitou. Skonštatovala to podpredsedníčka Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS). Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) dodala, že Fico zneužíva pamiatku Cyrila a Metoda na šírenie nenávisti a rozdelenia. Šéf SaS Branislav Gröhling kritizuje, že galavečer zorganizoval premiér len pre „svojich“.



„Namiesto toho, aby nám traja najvyšší predstavitelia krajiny priniesli vieru, nádej a lásku a hovorili o akejkoľvek vízii slovenskej budúcnosti, sme sa opäť dočkali len zlých masiek, blikajúcich svetielok a rečí o dvoch pohlaviach, plyne a potrebe dialógu s vrahom,“ reagovala v stanovisku na oslavy Jaurová. Z cyrilo-metodskej tradície si podľa nej vláda urobila prázdnu nádobu, do ktorej nalievajú čokoľvek. „Toľko mávali Cyrilom a Metodom, že zabudli na víziu budúcnosti, úctu k vzdelanosti a ku kultúre, ktoré k nám solúnski bratia priniesli,“ dodala.



Fico podľa Remišovej zneužíva sviatok Cyrila a Metoda na šírenie svojej politickej propagandy. „Je pravda, že svätí Cyril a Metod sú dôležitým symbolom pre mnohé slovanské národy, ale keby žili dnes, určite by zo všetkých síl odsudzovali, keby jeden slovanský národ ničil a vraždil iný len pre svoje imperiálne záujmy, ako to dnes robí Rusko,“ uviedla v stanovisku. Fico podľa nej zavádza ľudí aj pri slovách o vojne na Ukrajine, pretože Rusko nemá záujem o mier, ale chce dobýjať nové územia.



Predseda SaS pripomenul, že premiér si pripravil oslavu pre „svojich“ a na občanov, ktorí to celé zafinancovali, sa „vykašľal“. „Ľudí poslal sledovať program tam, kam podľa neho patria - kamsi za plot,“ napísal na sociálnej sieti. „Zatiaľ čo včera sa ich ľudia bavili za trištvrte milióna, bežní ľudia si stále nosia toaletný papier do nemocnice, stále nemajú postavenú diaľnicu a z ich regiónu odchádzajú firmy kvôli Ficovým daniam,“ uzavrel.