< sekcia Slovensko
Z. Jaurová: FPU bude musieť platné zmluvy dodržať a vyplatiť financie
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. marca (TASR) - Fond na podporu umenia (FPU) bude musieť zmluvy s viac ako troma desiatkami kultúrnych subjektov dodržať a tým, ktoré majú platné zmluvy, bude musieť vyplatiť finančné prostriedky. Kontrola, ktorou FPU i Ministerstvo kultúry (MK) SR odôvodňuje pozastavenie trojročných zmlúv, už prebehla. Subjekty o tom majú záznam. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedla podpredsedníčka PS Zora Jaurová.
„Hovoria o nejakej kontrole projektov. Hovoria, že to, čo minulý týždeň schválili, vlastne neschválili, hoci to uznesenie je v písomnej forme a jasne hovorí, že rušia tie zmluvy. Hovoria o tom, že tie zmluvy sú nezákonné, pritom ich podpísal sám Matúš Oľha (predseda Rady FPU, pozn. TASR), ktorý tvrdí, že sú nezákonné,“ skonštatovala Jaurová pripomínajúc, že kritériá prideľovania projektov, absenciou ktorých argumentujú fond i rezort kultúry, boli jasné a dopredu dané.
Je presvedčená, že predseda verejnoprávneho fondu, ktorý má podľa nej strážiť zákonnosť, navrhol protiprávne uznesenie s trestnoprávnymi dôsledkami, pričom Rada FPU ho bez diskusie schválila. Hovorí o trestnoprávnej rovine konania verejných funkcionárov. Myslí si, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) nemá inú možnosť, ako šéfa Rady FPU okamžite odvolať. V opačnom prípade bude podľa nej niesť spoluzodpovednosť za trestnoprávne dôsledky jeho konania aj ona. Avizované trestné oznámenie je PS pripravené podať.
„Škoda už vznikla bez ohľadu na to, čo dnes urobia. Ten úmysel spôsobiť škodu zo strany vedenia fondu je očividný a my už nemôžeme ďalej prechádzať mlčaním takéto svojvoľné konanie verejných orgánov,“ zdôraznila Jaurová, ktorá v súvislosti s vyjadreniami ministerstva športu a cestovného ruchu považuje za neprijateľné, aby „jedno nefunkčné ministerstvo suplovalo úplne iné ministerstvo, ktoré má robiť niečo iné.“
FPU podľa nej nefunguje, v prípadne zmysluplnej novely zákona o FPU je PS pripravené takúto legislatívu podporiť. Rovnako podporí aj zvolanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá k situácii vo FPU.
Predseda Rady FPU Matúš Oľha a generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala na štvrtkovej tlačovej konferencii informovali, že trojročné zmluvy s viac ako 30 kultúrnymi projektami naprieč Slovenskom, neboli zrušené, boli „len“ pozastavené a prejdú kontrolou. Ak kontrola neodhalí žiadne pochybenia, budú so subjektami podpísané dodatky k zmluvám. Naďalej však trvajú na tom, že tzv. trojročné zmluvy sú protizákonné a budú zrušené. Na avizované právne kroky kultúrnych subjektov dôvod nevidia.
