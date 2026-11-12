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Z komínov sa môže do ovzdušia uvoľňovať množstvo znečisťujúcich látok
Kvalitu ovzdušia môžu ľudia ovplyvniť aj vlastným každodenným správaním.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Z dymu z komínov sa môže do ovzdušia uvoľňovať množstvo znečisťujúcich látok. Patria medzi ne napríklad prachové častice PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrén. Upozornila na to webová stránka dnesdycham.sk, ktorú vypracovali v rámci Projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia.
„Prachové častice v závislosti od svojej veľkosti môžu prenikať do rôznych častí dýchacieho systému. Zatiaľ čo väčšie častice PM10 sa zachytávajú najmä v horných a dolných dýchacích cestách, menšie častice PM2,5 prenikajú hlbšie do pľúc,“ uviedli odborníci.
Dlhodobé vystavenie prachovým časticiam môže mať podľa nich negatívne účinky na dýchací a srdcovocievny systém. Spozorované bolo zníženie pľúcnej kapacity a nárast chronických bronchitíd, ale aj predčasné úmrtia. Zvyšuje sa tiež riziko rozvoja srdcovo-cievnych ochorení a ochorení dýchacích ciest, ale aj rakoviny pľúc. K akútnym účinkom môže patriť dráždenie očí, nosa, hrdla a bolesti hlavy, astmatické záchvaty a akútne zápaly priedušiek. Taktiež môže dôjsť k nárastu citlivosti k infekciám dýchacích ciest, uvádza web.
Ďalej poukázal na benzo(a)pyrén, ktorý je významný predovšetkým pre svoje karcinogénne vlastnosti. „Po preniknutí do organizmu môže byť metabolizovaný na reaktívne látky, ktoré sa dokážu viazať na DNA a poškodzovať jej štruktúru. Takéto poškodenie môže viesť k zmenám genetickej informácie buniek a prispievať k vzniku nádorových ochorení,“ vysvetlili odborníci. Dodali, že dlhodobé vystavenie zmesiam polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré obsahujú aj benzo(a)pyrén, sa spája najmä so zvýšeným rizikom rakoviny pľúc.
Úlohu pri kvalite ovzdušia zohráva podľa webu dnesdycham.sk aj počasie. Vietor môže znečistenie rozptyľovať, zatiaľ čo bezvetrie alebo teplotná inverzia môžu prispievať k jeho hromadeniu v blízkosti zeme. „Aj preto sa kvalita ovzdušia môže výrazne líšiť nielen medzi jednotlivými obcami, ale aj v rámci jednej obce či mestskej časti,“ podotkli odborníci.
Kvalitu ovzdušia môžu ľudia ovplyvniť aj vlastným každodenným správaním. Počas vykurovacej sezóny je dôležité dodržiavať niekoľko zásad, medzi ktoré patrí najmä používanie vhodného a kvalitného paliva, nespaľovanie odpadu a plastov, pravidelná údržba vykurovacieho zariadenia a kontrola komína, doplnili.
„Prachové častice v závislosti od svojej veľkosti môžu prenikať do rôznych častí dýchacieho systému. Zatiaľ čo väčšie častice PM10 sa zachytávajú najmä v horných a dolných dýchacích cestách, menšie častice PM2,5 prenikajú hlbšie do pľúc,“ uviedli odborníci.
Dlhodobé vystavenie prachovým časticiam môže mať podľa nich negatívne účinky na dýchací a srdcovocievny systém. Spozorované bolo zníženie pľúcnej kapacity a nárast chronických bronchitíd, ale aj predčasné úmrtia. Zvyšuje sa tiež riziko rozvoja srdcovo-cievnych ochorení a ochorení dýchacích ciest, ale aj rakoviny pľúc. K akútnym účinkom môže patriť dráždenie očí, nosa, hrdla a bolesti hlavy, astmatické záchvaty a akútne zápaly priedušiek. Taktiež môže dôjsť k nárastu citlivosti k infekciám dýchacích ciest, uvádza web.
Ďalej poukázal na benzo(a)pyrén, ktorý je významný predovšetkým pre svoje karcinogénne vlastnosti. „Po preniknutí do organizmu môže byť metabolizovaný na reaktívne látky, ktoré sa dokážu viazať na DNA a poškodzovať jej štruktúru. Takéto poškodenie môže viesť k zmenám genetickej informácie buniek a prispievať k vzniku nádorových ochorení,“ vysvetlili odborníci. Dodali, že dlhodobé vystavenie zmesiam polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré obsahujú aj benzo(a)pyrén, sa spája najmä so zvýšeným rizikom rakoviny pľúc.
Úlohu pri kvalite ovzdušia zohráva podľa webu dnesdycham.sk aj počasie. Vietor môže znečistenie rozptyľovať, zatiaľ čo bezvetrie alebo teplotná inverzia môžu prispievať k jeho hromadeniu v blízkosti zeme. „Aj preto sa kvalita ovzdušia môže výrazne líšiť nielen medzi jednotlivými obcami, ale aj v rámci jednej obce či mestskej časti,“ podotkli odborníci.
Kvalitu ovzdušia môžu ľudia ovplyvniť aj vlastným každodenným správaním. Počas vykurovacej sezóny je dôležité dodržiavať niekoľko zásad, medzi ktoré patrí najmä používanie vhodného a kvalitného paliva, nespaľovanie odpadu a plastov, pravidelná údržba vykurovacieho zariadenia a kontrola komína, doplnili.