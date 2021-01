Kusá: Na volebnom sneme nemôže byť zvolené úplné predsedníctvo SAV

Bratislava 19. januára (TASR) – Na utorkovom volebnom sneme nemôže byť zvolené úplné predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, čo je podmienka voľby predsedu SAV. Pre TASR to potvrdila predsedníčka Snemu SAV Zuzana Kusá.



„Do Predsedníctva SAV, ktoré má 15 miest vrátane predsedníckeho miesta, a to vždy päť miest pre každé oddelenie vied, kandiduje 16 kandidátov," priblížila Kusá.



Z toho ide o štyroch kandidátov do predsedníctva SAV za prvé oddelenie vied, ôsmich za druhé oddelenie vied a štyroch za tretie oddelenie vied. „Z týchto početností za v súčasnosti platného volebného poriadku Snemu SAV vyplýva, že na volebnom sneme nemôže byť zvolené úplné predsedníctvo SAV, čo je podmienka voľby predsedu SAV," vysvetlila Kusá.



„Na utorkovom sneme preto budeme schvaľovať harmonogram doplňujúcich volieb, ktoré sa budú konať 18. marca," priblížila predsedníčka Snemu SAV. Ako tvrdí, v tomto termíne je šanca, ak sa podarí dovoliť kandidátov na neobsadené miesta v predsedníctve SAV, ktoré určite budú neobsadené v prvom a treťom oddelení vied, že Snem SAV zvolí aj svojho predsedu.



Do predsedníctva SAV kandidujú Gabriel Bianchi, Michal Cagalinec, Tomáš Hromádka, Róbert Karul, Jaroslav Katrlík, Juraj Kopáček, Juraj Koppel, Ľubica Lacinová, Karol Marhold, Miroslav Morovics, Martin Muránsky, Peter Samuely, Pavol Siman, František Simančík, Pavol Šajgalík a Martin Venhart.