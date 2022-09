Z. Kusá: Úpravy právomocí orgánov verejnej moci sú mimo záujmu ľudí

Bratislava 1. septembra (TASR) - Mnohé z úprav, ktoré sa týkajú organizácie a právomocí rôznych orgánov verejnej moci, sú určite mimo pozornosť a bežný (každodenný) záujem obyvateľov. Uviedla to pre TASR Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied pri príležitosti 30. výročia prijatia základného zákona štátu.



"Nepotrebujeme sa v nich orientovať tak, ako nepotrebujeme rozumieť a zaujímať sa o rôzne technologické a technické opory našich životov," vysvetlila sociologička. Ako ďalej doplnila, dohľad nad tým, ako sú upravené a konkretizované jednotlivé ustanovenia ústavy príslušnou legislatívou a ako je zabezpečená ich vykonateľnosť, je aj mimo možnosti občanov ako jednotlivcov. "Kontrolnú a aj iniciačnú úlohu tu môžu zohrávať (alebo pokúšať sa o to) občianske a profesionálne združenia," vysvetlila.



Jednou z tém, ktorá je podľa sociologičky "chronicky mimo záujmu spoločnosti", je napríklad právo na bývanie. "V ústave nie je priamo spomenuté, ale je súčasťou medzinárodných dohovorov, ktoré ústava uznáva ako súčasť právnych rámcov našich životov. Vo verejnej mienke však prevažuje názor, že starosť o prístup k bývaniu je vecou osobnej, nie verejnej zodpovednosti a s nevôľou sa stretávajú snahy podporiť prístup k bývaniu ľudí, ktorí nemajú prácu a bývajú v nezdravých podmienkach," poznamenala Kusá. Ako dodala, to odrádza politikov od toho, aby nastoľovali túto medzeru v našej ústave ako problém, ktorý je potrebné riešiť.