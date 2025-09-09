< sekcia Slovensko
Z Ľubovnianskeho okresu deportovali cez druhú svetovú vojnu 643 Židov
Pred 84 rokmi bol schválený takzvaný Židovský kódex, vládne nariadenie o právnom postavení Židov, ktoré bolo jedno z najkrutejších protižidovských zákonov v novodobej histórii.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 9. septembra (TASR) - Z okresu Stará Ľubovňa deportovali počas druhej svetovej vojny 643 Židov. Takmer všetkých ihneď po príchode na miesto určenia nacisti zavraždili. Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý každoročne pripadá na 9. septembra, na to upozornilo Ľubovnianske múzeum.
„Prvý transport židovských obyvateľov v Starej Ľubovni bol 21. marca 1942. Z celého okresu tam bolo sústredených 50 dievčat a mladých židovských žien. Nákladnými autami ich odvážali na železničnú stanicu do Podolínca a odtiaľ vlakom do zberného tábora v Poprade. Z Popradu boli deportované 25. marca 1942 do koncentračného tábora Osvienčim,“ uviedlo múzeum. Ďalšia hromadná deportácia Židov z okresu sa uskutočnila v apríli a v máji 1942, keď odvliekli niekoľko desiatok mladých mužov a deportovali ich do koncentračného tábora Majdanek pri Lubline v Generálnom gubernáte.
„V máji 1942 sa začala deportácia celých rodín bez ohľadu na vek, čiže aj starci, ženy, deti a chorí. V priebehu niekoľkých mesiacov odvliekli väčšinu židovského obyvateľstva do zberného tábora v Poprade a odtiaľ do vyhladzovacích táborov v Lublinskej oblasti alebo do Osvienčimu,“ upozornilo múzeum s tým, že do 9. septembra 1942 zo 732 Židov v okrese transportovali 643 ľudí. Takmer všetkých krátko po príchode na miesto určenia nacisti zavraždili. Medzi deportovanými bol aj hlavný rabín Moše Rosenberg a jeho rodina. Iba 16 Židov pred zadržaním utieklo.
