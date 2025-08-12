< sekcia Slovensko
Z majstrovstiev sveta v ryžovaní zlata priviezli Slováci deväť medailí
Titul majsterky sveta si vyryžovala Daniela Múčková v kategórii tradičná panvica (čínsky klobúk), keď triumfovala v konkurencii viac ako 550 zlatokopov z 23 krajín sveta.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prievidza/Navelgas 12. augusta (TASR) - Deväť medailových umiestnení a dva tituly majstrov sveta získali slovenskí zlatokopi na augustových majstrovstvách sveta (MS) v ryžovaní zlata v španielskom meste Navelgas. TASR o tom informoval prezident Slovenskej asociácie zlatokopov (SAZ) František Küffer.
Titul majsterky sveta si vyryžovala Daniela Múčková v kategórii tradičná panvica (čínsky klobúk), keď triumfovala v konkurencii viac ako 550 zlatokopov z 23 krajín sveta. V kategórii veteránov obhájil minuloročný titul František Küffer.
„Mimoriadnym úspechom bol zisk striebornej medaily v najprestížnejšej ženskej kategórii ženy - profesionálky, ktorú si vyryžovala iba 15-ročná slovenská reprezentantka Sofia Adamcová,“ priblížil Küffer.
Rovnako striebro vybojovali v súťaži dvojíc František Küffer a Janka Küfferová, ktorí pridali aj bronz v netradičnom nočnom ryžovaní.
„V kategórii dvojíc sa podarilo prebojovať do finálového kola našej dvojici Dušan Kováč a Šimon Jakuš. Šimom je náš hendikepovaný športovec, ktorého pozná veľa ľudí ako Wolfiho zo seriálu Dunaj k vašim službám,“ doplnil prezident SAZ.
Účasť 19-člennej slovenskej výpravy na svetovom šampionáte v ryžovaní zlata finančne podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.
Titul majsterky sveta si vyryžovala Daniela Múčková v kategórii tradičná panvica (čínsky klobúk), keď triumfovala v konkurencii viac ako 550 zlatokopov z 23 krajín sveta. V kategórii veteránov obhájil minuloročný titul František Küffer.
„Mimoriadnym úspechom bol zisk striebornej medaily v najprestížnejšej ženskej kategórii ženy - profesionálky, ktorú si vyryžovala iba 15-ročná slovenská reprezentantka Sofia Adamcová,“ priblížil Küffer.
Rovnako striebro vybojovali v súťaži dvojíc František Küffer a Janka Küfferová, ktorí pridali aj bronz v netradičnom nočnom ryžovaní.
„V kategórii dvojíc sa podarilo prebojovať do finálového kola našej dvojici Dušan Kováč a Šimon Jakuš. Šimom je náš hendikepovaný športovec, ktorého pozná veľa ľudí ako Wolfiho zo seriálu Dunaj k vašim službám,“ doplnil prezident SAZ.
Účasť 19-člennej slovenskej výpravy na svetovom šampionáte v ryžovaní zlata finančne podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.