Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Slovensko

Z majstrovstiev sveta v ryžovaní zlata priviezli Slováci deväť medailí

.
Na snímke ryžovanie zlata. Foto: TASR - František Iván

Titul majsterky sveta si vyryžovala Daniela Múčková v kategórii tradičná panvica (čínsky klobúk), keď triumfovala v konkurencii viac ako 550 zlatokopov z 23 krajín sveta.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prievidza/Navelgas 12. augusta (TASR) - Deväť medailových umiestnení a dva tituly majstrov sveta získali slovenskí zlatokopi na augustových majstrovstvách sveta (MS) v ryžovaní zlata v španielskom meste Navelgas. TASR o tom informoval prezident Slovenskej asociácie zlatokopov (SAZ) František Küffer.

Titul majsterky sveta si vyryžovala Daniela Múčková v kategórii tradičná panvica (čínsky klobúk), keď triumfovala v konkurencii viac ako 550 zlatokopov z 23 krajín sveta. V kategórii veteránov obhájil minuloročný titul František Küffer.

Mimoriadnym úspechom bol zisk striebornej medaily v najprestížnejšej ženskej kategórii ženy - profesionálky, ktorú si vyryžovala iba 15-ročná slovenská reprezentantka Sofia Adamcová,“ priblížil Küffer.

Rovnako striebro vybojovali v súťaži dvojíc František Küffer a Janka Küfferová, ktorí pridali aj bronz v netradičnom nočnom ryžovaní.

V kategórii dvojíc sa podarilo prebojovať do finálového kola našej dvojici Dušan Kováč a Šimon Jakuš. Šimom je náš hendikepovaný športovec, ktorého pozná veľa ľudí ako Wolfiho zo seriálu Dunaj k vašim službám,“ doplnil prezident SAZ.

Účasť 19-člennej slovenskej výpravy na svetovom šampionáte v ryžovaní zlata finančne podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať