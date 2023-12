Z. Mauréry: Vianoce trávime tak, aby nám bolo dobre

Bratislava 25. decembra (TASR) - Príprava a prežívanie vianočných sviatkov nemusí byť len o domácich voňavých koláčikoch, dekorovaní stromčeka či chystaní iných dobrôt, ktoré sa tradične objavujú na slávnostnom stole. Vianoce na iný spôsob si dopraje Zuzana Mauréry. Herečka sa začiatkom nového roka objaví v seriálovej novinke verejnoprávnej televízie. V rozhovore pre TASR prezradila aj to, ako sa odpútala od práce počas vianočných sviatkov.



"Vianoce trávime tak, aby nám bolo dobre. Odkedy nám odišiel náš otec, nechávame si s mamou Vianoce robiť. Vždy ideme do hôr, do nejakého hotela a nechávame si sviatky urobiť," priznáva Zuzana Mauréry. Aj keď prežíva vianočné sviatky mimo domova, nie sú bez darčekov. "To neznamená, že si nedávame darčeky, ale ide skôr o také vtipné záležitosti. Keď nám niečo brnkne do nosa, tak to si zabalíme," smeje sa herečka. Svojim divákom adresovala do nového roka 2024 aj želanie. "Robme to, čo môžeme robiť, to čo sa dá, lebo robiť sa vždy niečo dá vo svojom okolí, a to sa bude prenášať potom ďalej. Čiže, dá sa robiť len to, čo sa robiť dá, ale to robiť musíme. A ja vám v tom držím palce."



Svoje herectvo predvedie Zuzana Mauréry aj v novom pôvodnom 8-dielnom slovenskom seriáli Čas nádejí, ktorý bude vysielať od nedele 7. januára televízna Jednotka.