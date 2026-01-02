Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Z minuloročných žiadostí o milosť vyhovel prezident zatiaľ jednej

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini Foto: TASR - Martin Baumann

Palác tiež zdôraznil, že pri rozhodovaní prezident zobral do úvahy fakt, že odsúdený spáchal skutok z nedbanlivosti.

Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Zo stoviek minuloročných žiadostí o milosť vyhovel prezident SR Peter Pellegrini jednej. Od začiatku roka 2025 do konca novembra ich dostal 582. Milosť udelil v apríli mužovi odsúdenému na dvojročný nepodmienečný trest za prečiny usmrtenia a ublíženia na zdraví pri dopravnej nehode. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

„K tragickej dopravnej nehode došlo v dôsledku zlého technického stavu vozovky a nepriaznivého počasia. Odsúdený neprekročil maximálnu povolenú rýchlosť a nebol pod vplyvom alkoholu. Pri nehode zahynulo päť osôb vrátane jeho desaťročného syna a niekoľko ďalších utrpelo zranenia,“ priblížil prezidentský palác.

Ako kancelária doplnila, o milosť v jeho prospech žiadala nielen mužova manželka, ale aj rímskokatolícka cirkev, primátor mesta, v ktorom žije, i pozostalí po obetiach havárie. „Tí prezidentovi adresovali osobitné vyjadrenia, v ktorých uviedli, že odsúdenému nič nevyčítajú a trest považujú za neprimerane prísny a neúčelný,“ doplnil prezidentský úrad.

Palác tiež zdôraznil, že pri rozhodovaní prezident zobral do úvahy fakt, že odsúdený spáchal skutok z nedbanlivosti a nie úmyselne, rovnako aj to, že nie je trestne ani priestupkovo stíhaný, ako aj jeho predchádzajúci osobný bezúhonný život.
