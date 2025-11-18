< sekcia Slovensko
Z najvyšších ústavných činiteľov zarobil v 2024 najviac P. Pellegrini
Pellegrini bol časť roku 2024 predsedom parlamentu, vlani v apríli zvíťazil v prezidentských voľbách, funkcie sa ujal 15. júna.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini zarobil v roku 2024 z výkonu verejnej funkcie 140.165 eur. Je to najviac spomedzi troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorými sú prezident SR, predseda Národnej rady (NR) SR a predseda vlády SR. Exprezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá vykonávala funkciu do vlaňajšieho 15. júna, priznala za minulý rok príjem vo výške 117.344 eur. Premiér Robert Fico (Smer-SD) zarobil 66.673 eur a vtedajší zastupujúci predseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) 53.446 eur. Vyplýva to z oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2024, ktoré sú zverejnené na webe parlamentu.
Pellegrini bol časť roku 2024 predsedom parlamentu, vlani v apríli zvíťazil v prezidentských voľbách, funkcie sa ujal 15. júna. V majetkovom priznaní uviedol vlastníctvo rekreačnej chaty v Králikoch, dva byty a garážové státia v Banskej Bystrici, byt a dve garážové státia v Bratislave, trvalý trávny porast v Lukavici a plochu v katastrálnom území Radvaň. Priznal tiež bezodplatné užívanie rodinného domu v bratislavskej Vrakuni. V majetkovom priznaní má aj dva hypotekárne úvery, jeden úver, úspory a podiel v s.r.o.
Čaputová zastávala vlani funkciu prezidentky pol roka. Priznala dve zastavané plochy a nádvorie a taktiež byt v Pezinku, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a pozemku v Pezinku, a v tomto meste má aj rekreačnú chatu a ornú pôdu. Vlastní tiež osobné vozidlo a priznala úspory a hypotekárne úvery na byt a na chatu.
Fico bol predsedom vlády počas celého roka 2024. V majetkovom priznaní má byt a garáž v bratislavskom Starom Meste a tiež polovičný podiel na vinici v bratislavskej Rači. Priznal tiež podiel v rámci dedičstva ornej pôdy v katastrálnom území Hrušovany.
Žiga pôsobil ako poverený predseda NR SR po Pellegrinim. Priznal byt v katastrálnom území Nivy a podiel na pozemku pod bytovým domom takisto na Nivách. V rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov uviedol v majetkovom priznaní finančnú hotovosť, šperky a elektroniku. Priznal aj podiel v niekoľkých obchodných spoločnostiach s.r.o. a finančné vklady.
