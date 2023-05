Z Nemocnice Malacky previezli zranených po nehode na D2 do Maďarska

Bratislava 19. mája (TASR) - Všetkých piatich zranených, ktorí zostali po tragickej nehode autobusu na D2 hospitalizovaní v Nemocnici Malacky, vo štvrtok (18. 5.) previezli do nemocníc v Maďarsku. Pre TASR to uviedla Martina Šoltésová, špecialistka internej a externej komunikácie spoločnosti, ktorej členom je aj prevádzkovateľ nemocnice v Malackách.



"V súčasnosti už nie je nikto z nehody v našej nemocnici hospitalizovaný," dodala Šoltésová.



V piatok majú do Maďarska previezť aj dve zranené, ktoré boli hospitalizované v skalickej Fakultnej nemocnici Agel. V nemocnici zostávajú po nehode hospitalizované ešte dve seniorky, ktorých stav je naďalej vážny.



Nehoda kamióna a autobusu, ktorá sa v pondelok (15. 5.) stala na diaľnici D2 v smere na Kúty, si vyžiadala jednu obeť. Trinásť osôb sa zranilo ťažko, osem utrpelo stredne ťažké zranenia a 38 osôb sa zranilo ľahko alebo neutrpelo žiadne zranenia.