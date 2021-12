Z Novohradu bude tento rok opäť jazdiť skibus

Lučenec 9. decembra (TASR) – Po ročnej prestávke budú môcť obyvatelia Novohradu obľubujúci zimné športy opäť využiť služby skibusu. V aktuálnej zimnej sezóne prepojí región s lyžiarskymi strediskami v Podpoľaní. Na webovovej stránke o tom informovala samospráva Lučenca.



Skibus Novohrad – Podpoľanie bude premávať od 25. decembra vždy v sobotu, počas sezóny urobí celkom desať jázd. Trasa s 11 zastávkami bude začínať vo Fiľakove, pokračovať bude cez Lučenec a obce Vidiná, Lovinobaňa a Mýtna. Nadšencov zimných športov skibus privezie do troch lyžiarskych stredísk v Hriňovej a Látkach v okrese Detva, poslednou zastávkou bude stredisko Kokava – Línia v okrese Poltár.



"Kapacita skibusu je 45 osôb s tým, že tento rok bude za autobusom pripojený osobitný príves na lyže. V prípade záujmu využitia skibusu je potrebné sa nahlásiť spravidla do piatka 12.00 h v Mestskom informačnom centre na telefónnom čísle 047/43 315 13 alebo 047/45 120 22," priblížilo mesto Lučenec.



Skibus z Novohradu do Podpoľania premával aj v minulých rokoch, jeho trasa sa pritom začínala až v maďarskom Šalgotarjáne. V roku 2019 sa skibusom z okresu Lučenec jazdilo cez Rimavskú Sobotu aj do Telgártu na Horehroní. Pre pandémiu nového koronavírusu skibusy v minulom roku nepremávali.



Cieľovou zastávku skibusu Novohrad – Podpoľanie bude lyžiarske stredisko Kokava – Línia v okrese Poltár. Nachádza sa v nadmorskej výške 600 až 800 metrov a s piatimi vlekmi ponúka zjazdovky ľahkej náročnosti s celkovou dĺžkou okolo dvoch kilometrov.



"Začali sme zasnežovať, počasie však zatiaľ nie je ideálne. Do 25. decembra by sme však mali byť plne pripravení," uviedol pre TASR prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska František Auxt.