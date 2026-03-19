Z odborných komisií FPU odišlo 24 odborníkov
Hovoria o deštruktívnych zásahoch.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Z odborných komisií Fondu na podporu umenia (FPU) odišlo 24 odborníkov. Reagovali tak na „deštruktívne zásahy“ Rady FPU. Dôvodmi odchodu sú tiež politizácia inštitúcie, nekompetentné konanie rady, netransparentnosť a neodbornosť. TASR o tom informovala platforma Otvorená Kultúra.
Odchádzajúci odborníci spísali aj spoločné vyhlásenie. Kritizujú v ňom zmenu legislatívy, ktorá podľa nich umožnila, aby sa rozhodovacia právomoc presunula na 13-člennú radu, čím sa komisie stali iba poradným orgánom.
„Ako členky a členovia komisií sme z týchto krokov pociťovali obavy o funkčnosť fondu, ktoré sme formulovali samotnému fondu i verejne. Aj s ohľadom na možnosť existenčného ohrozenia žiadateľov naprieč celým Slovenskom sme však dali novým pravidlám šancu. Deklarovaným úmyslom zákonodarcu bolo vniesť do FPU opravný mechanizmus pre výnimočné prípady,“ uviedli v liste. Ako však dodali, už z prvých rozhodnutí rady bolo zrejmé, že nové obsadenie rady nemá záujem o vyváženosť rozhodnutí. „Prax ukázala, že svojvôľa členov a členiek Rady FPU úplne ovládla rozhodovanie o verejných zdrojoch a vytvorila nekontrolovateľný priestor pre klientelistické konanie. V niektorých prípadoch vzbudzujú rozhodnutia členov Rady FPU podozrenia z osobných pohnútok, diskriminácie či politickej pomsty,“ napísali.
Odborníkom sa nepáči ani rozhodnutie o zriadení univerzálnych komisií. „Keďže poznáme hranice vlastných odborných kompetencií, odmietame sa podieľať na činnosti univerzálnych komisií, v ktorých by napríklad vydanie jazzovej nahrávky mala hodnotiť literárna vedkyňa a umelecký prínos výstavy súčasnej maľby by posudzoval tanečný umelec,“ poukázali.
