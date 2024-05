Z peňazí zbierky Munícia pre Ukrajinu nakúpia delostreleckú muníciu

Bratislava 8. mája (TASR) - Doposiaľ vyzbierané peniaze z občianskej zbierky Munícia pre Ukrajinu poputujú na nákup delostreleckej munície. Použijú sa na ňu prvé štyri milióny eur. Informovali o tom organizátori zbierky z iniciatívy Mier Ukrajine. Zabezpečenie úvodnej dodávky pre ukrajinskú armádu sa uskutoční v spolupráci s predstaviteľmi českej vládnej iniciatívy.



Nákup munície sa uskutoční vďaka Nadačnému fondu pre Ukrajinu, ktorý je so svojím projektom "Darček pre Putina" partnerom slovenskej občianskej zbierky. Nadačný fond plánuje nakúpiť granáty s pomocou českého rezortu obrany od českej zbrojovky STV Group. "Ďakujeme STV Group za korektné rokovania. Vyberali sme podľa konkrétneho dopytu ukrajinskej strany, ktorá má aj o tento typ 122mm munície veľký záujem, a bude použitá na obranu Ukrajiny," povedal Martin Ondráček z iniciatívy Darček pro Putina.



"Chceli sme, aby sa Slovensko symbolicky pridalo k českej iniciatíve, a to sa podarilo. Sme preto vďační za podporu, ktorú nám adresoval český premiér Petr Fiala aj ministerka obrany Jana Černochová," skonštatoval jeden z iniciátorov zbierky Fedor Blaščák. Za vyzbierané peniaze sa poďakoval aj veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran. "Delostrelecká munícia našim ozbrojeným silám na fronte veľmi chýba. Ešte raz chceme poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prispievajú do zbierky, za ich podporu," odkázal veľvyslanec.