Z plánov stratégie pre zlepšenie života Rómov vypadol mediálny dom
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Rómsky mediálny dom sa realizovať v najbližšom období zrejme nebude. Projekt, ktorý bol súčasťou akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie aparticipácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 - 2027, v návrhu aktualizovaného dokumentu nefiguruje. Zmeny v akčných plánoch sú v súčasnosti predmetom pripomienkového konania.
„Z akčného plánu prioritnej oblasti boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie bola vyňatá aktivita s názvom ‚Vytvorenie a fungovanie Rómskeho mediálneho domu ako prostriedku na zlepšenie mediálneho obrazu Rómov‘, ktorej indikatívny rozpočet na roky 2025 - 2026 bol 20.000.000 eur,“ potvrdil v dôvodovej správe Úrad vlády SR, predkladateľ materiálu.
Zníženie rozpočtu aktuálnych akčných plánov prináša i úprava rozpočtu prioritnej oblasti zamestnanosť, v ktorej sa indikatívny finančný plán na roky 2025 - 2027 znížil z pôvodnej sumy 10.435.000 eur na 5.373.577 eur. V rámci všetkých zmien a úprav akčných plánov na roky 2025 - 2027, ktoré sa týkajú doplnenia, úpravy či vyňatia aktivít v jednotlivých oblastiach, predstavuje celkové zníženie pôvodne predpokladaného dosahu na rozpočet verejnej správy vyše 25 miliónov eur.
V aktualizovaných akčných plánoch sa tiež navrhujú nové opatrenia a aktivity v prioritných oblastiach vzdelávanie, bývanie a zdravie. V oblasti vzdelávania predkladateľ s cieľom zabezpečiť dostupnosť avymožiteľnosť práva komunikovať vrómskom jazyku v praxi navrhuje realizovať jazykové vzdelávanie pre zamestnancov verejnej a štátnej správy zamerané na ovládanie rómskeho jazyka. V oblasti bývania zasa navrhuje realizovať zber dát o bývaní a životných podmienkach MRK s cieľom identifikácie rozdielov v porovnaní s väčšinovou populáciou. Akčný plán na roky 2025 - 2027 v prioritnej oblasti zdravie navrhuje doplniť o úlohu vytvoriť koordinačnú platformu s územnou pôsobnosťou pre regióny východného Slovenska, zaoberajúcu sa posilnením dostupnosti sociálnych služieb v oblasti podpory prístupu a čerpania služieb zdravotnej starostlivosti na regionálnej, lokálnej a komunitnej úrovni pre marginalizované rómske komunity.
