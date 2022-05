Z plánu obnovy podporia výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

Bratislava 20. mája (TASR) - V rámci pomoci pre Ukrajinu Úrad vlády (ÚV) SR spustil výzvu pre univerzity a výskumné inštitúcie vo výške 15 miliónov eur. Jej cieľom je podporiť výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. TASR o tom informovali zo sekcie výskumu, vývoja a inovácií ÚV SR.



"Táto výzva je určená pre kvalitných ľudí zo zahraničia, ktorí majú potenciál obohatiť slovenské vedecké prostredie. Nejde o humanitárnu pomoc, keďže špičkových výskumníkov na Slovensku potrebujeme, ale ako krajina máme dlhodobo problém s lákaním talentu a internacionalizáciou vedy, výskumu a vzdelávania," povedala Michaela Kršková, generálna riaditeľka sekcie výskumu vývoja a inovácií na ÚV SR, ktorej tím výzvu pripravil. Ako doplnila, vedci postihnutí konfliktom na Ukrajine aj vďaka tejto výzve získajú pracovnú istotu na niekoľko rokov.



O finančnú podporu sa môže hlásiť univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijala či prijme výskumného pracovníka. Okrem ukrajinských vedcov môže ísť v menšej miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a Moldavska, ak sú ohrození vojenským konfliktom. Financie sú dostupné pre výskumníkov v rôznych fázach kariéry: študentov doktorandského štúdia, postdoktorandov, výskumných pracovníkov a vedúcich výskumných pracovníkov vrátane vysokoškolských učiteľov. Počet žiadostí výskumnej inštitúcie je neobmedzený.



"Veríme, že v rámci výzvy sa nám podarí podporiť príchod až 150 výskumníkov. V rámci otvorenejších a kvalitnejších vysokých škôl je práve takáto pomoc veľmi dôležitou súčasťou nášho snaženia. Ide pritom o prvú z výziev z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti výskumu a inovácií," uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis. Rezort školstva na príprave výzvy participoval.



Príspevok pokryje mzdové náklady, príspevok na výskum a nepriame výdavky, ktoré vznikajú prijímacej inštitúcii. Finančná podpora môže byť vyplácaná až po dobu 36 mesiacov. Pre doktorandských študentov je to 48 mesiacov.



Výzva je otvorená až do vyčerpania prostriedkov, najneskôr však do 31. decembra.