Z plánu obnovy sa postavia Rázsochy a martinská nemocnica

Bratislava 1. júla (TASR) - Z plánu obnovy sa bude financovať výstavba nemocníc na bratislavských Rázsochách a v Martine. V piatok o tom rozhodla vláda.



"Predkladané investičné projekty sú vytvorené na účel výstavby hrubej stavby (vyhotovení 'shell and core') novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave v lokalite Rázsochy a stavby vo vyhotovení 'full fit out' Univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine," uviedlo ministerstvo zdravotníctva v návrhu.



Návrhom výstavby nemocníc sa mala vláda zaoberať už skôr, pôvodne sa predstavenie plánu očakávalo ešte v polovici júna. Lengvarský už skôr ozrejmil, že uznesenie spúšťa iba stavby štátnych nemocníc. Všetky ostatné projekty, ktoré sa týkajú či už stavby menších nemocníc nie v pôsobnosti štátu alebo rekonštrukčných projektov, pôjdu cez výzvu v septembri.



Celková alokácia plánu obnovy v rezorte zdravotníctva je približne 1,3 miliardy eur bez DPH. Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci Next Generation EU, čo je najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii. Kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR je už schválená reforma siete nemocníc. Reformy sa dotknú aj ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj starostlivosti o duševné zdravie.