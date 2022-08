Z plánu obnovy vyhlásili výzvy na domácu ošetrovateľskú starostlivosť

Bratislava 1. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo z plánu obnovy dve výzvy na domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. októbra. Dokopy sa môžu uchádzať o 4,6 milióna eur. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.



V rámci výzvy "Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti" sa môžu o finančný prostriedok uchádzať agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré vznikli po 1. februári 2020. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 127.400 eur na oprávnené výdavky - materiálno-technické vybavenie.



Dlhšie pôsobiace agentúry sa môžu o príspevok uchádzať vo výzve "Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti". "Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 40.400 eur," spresnilo MZ.



Rezort poukázal, že kapacity domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku využíva asi o 30 percent menší podiel populácie ako napríklad v Česku. "Dôvodom je slabšia dostupnosť a zastúpenie tejto zdravotnej starostlivosti," ozrejmil. Rezort preto chce kapacity zvýšiť a skvalitniť.



Pri oboch výzvach sú podľa neho oprávnenými žiadateľmi príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené MZ či samosprávami, neziskové organizácie, občianske združenia alebo podnikatelia pôsobiaci ako agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. "Oprávnenými aktivitami sú investície do zlepšovania materiálno-technického vybavenia, zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie dostupnosti domácej ošetrovateľskej starostlivosti," dodalo ministerstvo.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii.