Z poistenia sa môžu hradiť štyri návštevy pôrodnej asistentky

Bratislava 4. januára (TASR) - Z verejného zdravotného poistenia sa môžu od nového roka plne hradiť dve návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas tehotenstva a dve návštevy v šestonedelí. Vyplýva to z novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára.



Počas návštev má pôrodná asistentka zistiť podmienky v sociálnom prostredí, kam matka príde po pôrode, či je pripravená na pôrod, či má základné vybavenie, ktoré bude potrebovať. Obsahom návštev má byť aj psychofyzická príprava žien na pôrod, poradenstvo týkajúce sa tehotenstva a cvičenia, ktoré pripravia budúcu matku na pôrod.



Po pôrode môže asistentka navštíviť matku do 24 hodín od návratu do domácnosti a následne ešte raz počas šestonedelia. Pomáhať má pri problémoch s dojčením, sleduje zdravotný stav v období šestonedelia a v prípade, že vzniknú vážnejšie problémy, odporúča okamžité vyšetrenie u gynekológa.



Podľa legislatívy bude musieť mať pôrodná asistentka uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je matka poistená.