Z emisných povoleniek by malo ísť na znižovanie emisií viac peňazí

Bratislava 10. marca (TASR) - Z predaja emisných povoleniek by malo po novom ísť na znižovanie emisií viac peňazí. Percento použiteľného výnosu z predaja emisných kvót v dražbách sa má zvýšiť z doterajších 30 na 50 percent. Vyplýva to z návrhu novely z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ku ktorému sa tento týždeň skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.



"Zmena prispeje k tomu, aby boli výnosy z predaja emisných kvót plnohodnotne využívané na programy a projekty znižovania emisií skleníkových plynov," ozrejmil envirorezort. Splniť by sa tým mali ustanovenia európskej smernice o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, z ktorej vyplýva, že 50 percent výnosov by malo ísť na riešenie zmeny klímy.



Výnosy z predaja emisných kvót sú príjmom Environmentálneho fondu. Väčší balík prostriedkov by tak mohol Envirofond v prípade schválenia novely využiť na financovanie projektov zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov, zvyšovanie energetickej účinnosti či na náhradu fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie.



Klimatická iniciatíva považuje tento návrh za nedostatočný. Navrhuje, aby všetky financie z predaja emisných povoleniek šli na znižovanie emisií a smerovali k obyvateľom. Návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami odmietajú aj zamestnávateľské zväzy.