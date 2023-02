Z prvotných 7633 odídencov sa ich v SR v januári vzdelávalo 3336

Bratislava 24. februára (TASR) – Z prvotných 7633 odídencov prihlásených do škôl v Slovenskej republike na začiatku vojny na Ukrajine, v období od 24. februára do 31. marca 2022, sa ich k 31. januáru naďalej u nás vzdelávalo 3336. Informuje o tom Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na sociálnej sieti.



IVP informuje, že od začiatku vojny na Ukrajine sa do škôl na Slovensku zapísalo spolu 18.101 odídencov. K 31. januáru ich bolo v našich školách 10.550. "Veľká časť sa vzdeláva v Bratislave a blízkom okolí, ale tiež aj v okresoch krajských miest," uzavrel IVP.