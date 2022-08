Z. Pukancová: Chceme počuť názor záchranárov na návrh úpravy ich miezd

Bratislava 20. augusta (TASR) - Odborári bratislavskej štátnej záchranky chcú v súvislosti s návrhom zvýšenia platov zdravotníckych záchranárov najskôr poznať názory zamestnancov. Návrhy, ako by mohli postupovať, im počas soboty rozpošlú na všetky pracoviská. Pre TASR to uviedla šéfka Základnej odborovej organizácie pri Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) v Bratislave Zuzana Pukancová.



"Zamestnancom dáme viaceré možnosti, aby si sami rozhodli, akým spôsobom sa bude pokračovať ďalej," skonštatovala. Po zaujatí stanoviska záchranárski odborári kontaktujú ministerstvo zdravotníctva.



Pukancová podotkla, že očakávali vyššie zvýšenie platov, no sú ochotní robiť kompromisy. "Musím si však vypočuť názor zamestnancov," zdôraznila. Ozrejmila, že pokračujú i v zbere vyhlásení k výpovediam, ktoré podľa nej začali zbierať pre dlhodobé neriešenie ich problémov.



Návrh zvýšenia miezd zdravotníckych záchranárov predstavili v piatok (19. 8.) minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Koeficient minimálnej mzdy by sa im mal zvýšiť z 1,05 na 1,08 násobku priemernej mzdy, záchranárovi so špecializáciou by mal stúpnuť z 0,9 na 1,13. Ich platy sa majú odvíjať tiež od odpracovaných rokov - koeficient by sa mal zvýšiť za každý odpracovaný rok o 0,01 násobku priemernej mzdy, zvyšoval by sa za prvých 20 odpracovaných rokov.