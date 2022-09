Z poľnohospodárskej politiky je možné podporovať sústavu Natura 2000

Bratislava 3. septembra (TASR) - Z prostriedkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je možné podporovať hospodárenie v oblastiach európskej sústavy Natura 2000. Zdroje sa na ochranu prírody a biodiverzity teraz nevyužívajú dostatočne. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) Národné parky 21. storočia.



Možnosťou financovania ochrany prírody z SPP možno prispieť k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu, ako aj k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov. Môže to byť aj prispenie k ochrane biodiverzity, zlepšenie ekosystémových služieb a zachovanie biotopov a krajinných oblastí. Zo zdrojov SPP by sa mala podporovať zamestnanosť, rast, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach, vrátane biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva. Podporiť by sa tiež malo vzdelávanie, priblížil inštitút.



Národné parky sú podľa IEP do veľkej miery súčasťou Natury 2000. Európska sústava zasahuje aj do iných chránených území, ktoré nie sú v národnej sústave chránených území. "Zdroje na starostlivosť o územia Natura 2000 tak iba z menšej miery pokrývajú národné parky," skonštatovali analytici.



Podotkli, že starostlivosť o lesné a trávnaté ekosystémy by mohli vykonávať zamestnanci správ národných parkov či obyvatelia žijúci v ich okolí. Zároveň by sa tak podľa IEP podporila zamestnanosť v regióne.



Návrh Strategického plánu SPP na roky 2022 – 2027 obsahuje niekoľko cieľov, ktoré sa automaticky vzťahujú aj na územia národných parkov. Väčšina z nich však mieri na podporu poľnohospodárstva, poukazuje inštitút. Dodal, že niektoré ciele sa priamo alebo nepriamo dotýkajú ochrany a manažmentu lesov a trvalých trávnatých porastov.



"Ako obhospodarovateľ územia sa správy národných parkov a aj neštátni vlastníci pozemkov budú môcť naďalej uchádzať o zdroje z SPP najmä v oblasti obhospodarovania lesov a trávnatých porastov," uviedli analytici s tým, že na danom území budú môcť vykonávať iba činnosti v súlade s ochranou prírody a biodiverzity.



SPP spravuje financie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na úrovni Európskej únie. Má za cieľ podporovať spoločnosť v oblastiach poľnohospodárskej výroby, rozvoja vidieckych komunít a podpory trvalo udržateľných opatrení v enviro oblasti.