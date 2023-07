Z. Stavrovská žiada reformu podpory rozhodovania mentálne postihnutých

Bratislava 25. júla (TASR) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská žiada reformu opatrovníctva s cieľom zabezpečiť plnú ochranu práv a samostatného rozhodovania pre ľudí s mentálnym postihnutím. Na potrebu reformy, ktorá by do slovenskej legislatívy zaviedla aj právny nástroj podporovaného rozhodovania, upozorňujú odborníci už od roku 2010. Informovala o tom na utorkovej tlačovej konferencii.



"Naším cieľom je, aby osoby s mentálnym postihnutím mali rovnaké možnosti a práva na samostatné rozhodovanie ako ostatní. Títo ľudia potrebujú podporu, aby sa mohli slobodne rozhodovať, no zároveň nebyť zbavení spôsobilosti na právne úkony," uviedla komisárka.



Podporné rozhodovanie by bolo zabezpečené podporcom, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, prípadne kombinácia viacerých fyzických osôb či poradcov na rôzne oblasti života. Podporca radí a poskytuje pomoc pri rozhodovaní, ale samotné rozhodnutie človek urobí sám.



Na ministerstve spravodlivosti táto téma podľa nej nenašla doteraz prioritu, a preto žiada politické strany, aby sa v príprave svojich aktivít v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami ujali tejto témy a prijali ochranu týmto ľuďom. Žiada tiež budúceho ministra spravodlivosti SR, aby urýchlil dokončovacie práce na tejto legislatívnej zmene.