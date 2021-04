Z troch najvyšších ústavných činiteľov zarobila najviac prezidentka

Bratislava 4. apríla (TASR) - Najviac z troch najvyšších ústavných činiteľov zarobila v roku 2019 prezidentka SR Zuzana Čaputová. O niečo menej zarobil expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) a najmenej predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Vyplýva to z majetkových priznaní za rok 2019, ktoré zverejnili na webe Národnej rady (NR) SR. Priznania za rok 2019 zverejnili v neskoršom termíne, ako býva zvykom. Dôvodom mal byť ich výrazný nárast, komplikovala to aj pandémia nového koronavírusu.



Prezidentka Čaputová nastúpila do funkcie až v polovici roka 2019. Za výkon verejnej funkcie v kalendárnom roku 2019 uviedla v priznaní príjem vo výške 86.541 eur. Iný príjem uviedla vo výške 616 eur. Hlava štátu tiež priznala nehnuteľný majetok ako rodinný dom, chatu a ornú pôdu v Pezinku. Priznala vlastníctvo auta aj hypotekárny úver. V položke "prijaté dary alebo iné výhody" uviedla finančný dar za udelenie Európskej ceny za politickú kultúru.



Expremiér Pellegrini za rok 2019 zarobil 68.264 eur z výkonu verejnej funkcie. Neuviedol iné príjmy. Priznal aj vlastníctvo bytu v Bratislave a bytu v Banskej Bystrici, rekreačnú chatu v Králikoch či pozemok v Lukavici. V priznaní uviedol tiež úspory, ale i hypotekárny úver.



Danko ako šéf parlamentu zarobil v roku 2019 najmenej z nich, teda 43.328 eur. Iné príjmy neuviedol. Priznal však viacero nehnuteľného aj hnuteľného majetku. Vlastní napríklad vinice a záhrady, či rozostavaný rodinný dom v bratislavskej Dúbravke. Medzi hnuteľným majetkom uviedol umelecké diela, šperky a hodinky, zariadenie domácnosti aj motorový čln. Priznal tiež obchodný podiel v spoločnosti či peňažnú hotovosť. V položke "existencia záväzku" uviedol prevzatie dlhu, stavebné sporenie a pôžičku. Priznal i užívanie bytu v katastrálnom území Nivy, ktorý ale nevlastní.