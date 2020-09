Z trvalého dažďa môžu vzniknúť v niektorých regiónoch povodne

Bratislava 26. septembra (TASR) - Výrazné zrážky môžu v niektorých regiónoch západného a stredného Slovenska spôsobiť povodne. Na riziko upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal hydrologickú výstrahu 1. stupňa pre okresy Trenčianskeho a Banskobystrického kraja i Hornú Nitru.



Výstraha platí do sobotňajšieho predpoludnia, v okresoch Hornej Nitry (Prievidza, Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou) do 18.00 h. "Vzhľadom na predpokladané zrážky očakávame na tokoch výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia alebo prekročenia stupňov povodňových aktivít," uviedli hydrológovia SHMÚ. Na poludnie budú situáciu aktualizovať.



Pre regióny, ktorých sa týka hydrologická výstraha, vydal SHMÚ zvýšenú výstrahu pred intenzívnymi zrážkami, od piatku (25.9.) do sobotňajšieho predpoludnia má spadnúť 50 až 70 mm zrážok. Výstraha 1. stupňa pred dažďom platí pre zvyšok krajiny, meteorológovia očakávajú úhrny zrážok v rozmedzí 35 až 50 mm zrážok.