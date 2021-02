Z väzby prepustili exriaditeľa PPA Juraja K.

Bratislava 4. februára (TASR) - Po takmer desiatich mesiacoch strávených vo väzbe ide bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj K., obvinený v kauze Dobytkár, na slobodu. Rozhodol o tom vo štvrtok na neverejnom zasadnutí senát Najvyššieho súdu (NS) SR. TASR o tom informoval obhajca obvineného Roman Balco. Pôvodne mal byť Juraj K. väzobne stíhaný do 1. apríla.



NS SR tak potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) z 11. januára tohto roku, ktorý väzbu nahradil s obmedzeniami. "Som spokojný s rozhodnutím súdov. Verím, že je to signál, ktorý znamená aspoň čiastočný návrat k zákonnosti v trestnom konaní a v trestnom stíhaní. Hodnotím to pozitívne. Verím súčasne v nevinu klienta, ktorú od začiatku prezentujeme a pracujeme na preukázaní neviny môjho klienta," zdôraznil pre TASR Balco.



ŠTS na začiatku novembra 2020 pôvodne predĺžil väzbu finančníkovi Martinovi K. a Jurajovi K., obvineným v kauze Dobytkár, do 1. apríla 2021. Následne rozhodnutie potvrdil NS SR.



Dvojicu zadržali 22. apríla. Počas akcie Dobytkár Národná kriminálna agentúra (NAKA) do polovice júla obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Všetky čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur. Väzobne stíhajú sedem ľudí. Medzi nimi je aj nitriansky podnikateľ Norbert B.