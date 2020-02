Z volebného boja odstúpili ďalší dvaja kandidáti

Bratislava 4. februára (TASR) - Z volebného boja o kreslo poslanca v Národnej rade (NR) SR vypadli ďalší dvaja kandidáti. Po jednom kandidátovi tak ubudlo Slovenskej lige a Demokratickej strane (DS). Vyplýva to z informácií na webe Ministerstva vnútra SR.



Kandidatúry sa vzdala Zuzana Čičová zo Slovenskej ligy. Z volebného boja vypadol aj kandidát Demokratickej strany a nezaradený poslanec NR SR Jakub Nedoba.



Odstúpenie z kandidátky koalície PS-Spolu nedávno avizoval Erik Radačovský. Urobil tak v reakcii na informácie o jeho rasistickej minulosti. Štátna komisia pre voľby zatiaľ jeho odstúpenie neeviduje.



Pred časom sa kandidatúry vzdali traja uchádzači zo strany Vlasť a ďalší dvaja zo Slovenskej ligy. Okrem toho strany Vlasť a ĽSNS odvolali z kandidátky každá po jednom kandidátovi.



Kandidáti sa môžu vzdať kandidatúry alebo môžu byť odvolaní najneskôr 48 hodín pred začatím sa volieb. Odstupovať teda môžu do 27. februára do 7.00 h.



Okrem jednotlivých kandidátov môže strana do 27. februára vziať späť aj celú svoju kandidátnu listinu. Vo voľbách kandiduje 25 politických subjektov, z toho 24 strán a hnutí a jedna koalícia.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.