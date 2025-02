Za dva roky sa na nový program preškolila tretina učiteľov

Bratislava 13. februára (TASR) - Viac ako 26.000 učiteľov materských, základných a stredných škôl absolvovalo v rokoch 2022 až 2024 školenia Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktoré ich pripravili na zavedenie nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) a moderné vyučovacie metódy. Ide o tretinu všetkých pedagógov v krajine. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



"Vďaka systému vzdelávania môžeme učiteľom priniesť praktické nástroje a podporiť ich. Rekordný záujem o online kurzy aj inovačné programy ukazuje, že pedagógovia chcú byť súčasťou zmeny a my im v tom budeme naďalej pomáhať," uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Z rezortu podotkli, že historicky najúspešnejším formátom v ponuke NIVaM sa z hľadiska počtu absolventov ukázali byť online kurzy so zameraním na digitálne vzdelávanie či kurikulárne zmeny v školách. Za štyri mesiace ich podľa nich absolvovalo viac ako 19.000 pedagógov. Skutočná účasť bola pritom ešte vyššia, keďže mnohí učitelia absolvovali viaceré kurzy.



"Hneď, ako sa začalo s prípravou nového ŠVP, sme vedeli, že podpora pre učiteľov musí byť dostupná včas a prepojená s každodennou praxou v školách. Preto sme už v roku 2022, keď sa zverejnili východiská zmien, spustili programy inovačného vzdelávania, odborné podujatia a online kurzy, ktoré zaznamenali mimoriadny ohlas," poznamenala generálna riaditeľka NIVaM Romana Kanovská.



Obsahom vzdelávaní k reforme boli podľa ministerstva témy ako personalizované vyučovanie, tímová práca, slovné hodnotenie, tvorba komplexných úloh, prepojenia medzi predmetmi či podpora digitálnych kompetencií učiteľov. Učitelia podľa neho ocenili najmä aktuálne témy v oblasti digitalizácie, ale aj časovú flexibilitu kurzov. "Mohla som si prejsť modulom vtedy, keď mi to vyhovovalo a poznatky okamžite aplikovať v praxi," uviedla v dotazníku po skončení kurzu učiteľka zo základnej školy v Košiciach.



NIVaM podľa ministerstva ponúka aj vzdelávacie programy určené výlučne pre pedagógov a riaditeľov škôl, ktoré už zavádzajú nový ŠVP. Počas niekoľkých mesiacov ich podľa neho priamo v školách navštevovali lektori, ktorí im pomáhali napríklad aj so zakomponovaním prierezových gramotností, metakognície a rozvoja charakterových vlastností žiakov do školských osnov. Do konca roka 2024 absolvovalo tieto inovačné programy podľa MŠVVaM vyše 2000 pedagógov a prebiehajú aj v súčasnosti.



"Z pohľadu rezortu školstva je kľúčovou súčasťou zmien vo vzdelávaní podpora učiteľov pri prechode na nový systém a spôsob výučby. NIVaM pomáha školám, pedagógom a odborným zamestnancom zvládať tieto zmeny a pripravovať mladú generáciu na život v 21. storočí. Skúsenosti ukazujú, že profesijný rozvoj učiteľov je nevyhnutný pre úspešné zavedenie zmien vo vzdelávaní," dodalo ministerstvo.